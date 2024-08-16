УЕФА разрешил хорватским болельщикам приехать на матч в Баку

Запрет в отношении фанатов "Динамо" Загреб, действовавший с августа 2023 года, отменен. Теперь они смогут посетить игру своей команды против "Карабаха", которая состоится в азербайджанской столице в следующую среду.

УЕФА отменил запрет в отношении болельщиков загребского "Динамо" на посещение гостевых матчей команды в еврокубках. Таким образом, они смогут поддержать столичный клуб в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25 против "Карабаха".

Запрет на посещение выездных встреч был принят летом прошлого года после событий, произошедших в Афинах перед встречей с АЕКом в квалификации ЛЧ. Тогда между фанатами двух клубов произошла массовая драка, в ходе которой был убит один болельщик греческой команды.

Квалификация Лиги чемпионов

Ответная игра между "Карабахом" – "Динамо" состоится в столице Азербайджана 28 августа. В первом матче, прошедшем в Загребе в этот вторник, победу со счетом 3:0 одержали динамовцы.