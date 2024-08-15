Вестник Кавказа

"Карабах" уступил "Динамо" в Загребе в первом матче квалификации Лиги чемпионов

матч квалификации Лиги чемпионов
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" начал раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов с поражения от загребского "Динамо". Ответный матч состоится в Азербайджане через неделю.

В Загребе только что завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25 между "Динамо" (Хорватия) и "Карабахом" (Азербайджан).

Счет на 29-й минуте открыл полузащитник "Динамо" Марко Пьяца. На 75-й минуте хозяева поля увеличили свое преимущество до двух мячей благодаря точному удару нападающего Сандро Куленовича. А на 80-й минуте форвард оформил дубль, установив окончательный результат – 3:0 в пользу "Динамо".

Ответная игра пройдет в Азербайджане 28 августа. Начало – в 20:45 по местному времени (19:45 мск).

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