Три клуба из Азербайджана и Армении вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций

Сегодня были сыграны матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Борьбу за выход в групповой этап продолжат три команды из Азербайджана и Армении.

В четверг, 15 августа, состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций сезона 2024/25.

Борьбу за выход в раунд плей-офф на этой стадии вели шесть клубов из Азербайджана, Армении и Грузии – "Сабах", "Зиря" (оба – Азербайджан), "Пюник", "Ноа", "Арарат-Армения" (все три – Армения) и "Сабуртало" (Грузия).

Азербайджан

"Сабах" принимал дома ирландский "Сент-Патрикс" и потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 48-й минуте, мяч в свои ворота срезал защитник хозяев Рахман Дашдемиров.

Отметим, что с 27-й минуты "Сабах" играл вдесятером после удаления защитника Софьяна Шакла.

В первом матче победу также одержал "Сент-Патрикс". Таким образом, в раунд плей-офф квалификации вышла ирландская команда.

"Зиря" в родных стенах принимала "Осиек" из Хорватии. Счет на 37-й минуте открыли гости – отличился полузащитник Ведран Югович. На 54-й минуте азербайджанской команде удалось отыграться после точного удара полузащитника Кисмета Алиева с пенальти.

На 81-й минуте нападающий Антон Маткович во второй раз вывел "Осиек" вперед, однако на 90-й минуте форвард "Зири" Давид Волков снова сделал счет равным.

Игра перешла в овертайм, так как первая встреча также завершилась ничейным исходом (1:1). Командам не удалось выявить победителя и в дополнительные 30 минут, а в серии послематчевых пенальти сильнее была "Зиря". Дальше идет азербайджанская команда.

Армения

"Пюник" играл в Ереване с "Ордабасы" из Казахстана. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля. Единственный мяч на 66-й минуте отправил в сетку ворот гостей нападающий Юсуф Отубанджо.

В первой встрече также сильнее был "Пюник", который и вышел в следующий раунд.

"Ноа" встречался сегодня на выезде с греческим АЕКом. Несмотря на поражение со счетом 0:1, в следующий раунд благодаря победе в первой игре со счетом 3:1 вышла армянская команда. Единственный мяч в сегодняшнем матче в компенсированное ко второму тайму время срезал в свои ворота защитник "Ноа" Гонсалу Силва.

"Арарат-Армения" играл в гостях с венгерской "Академией Пушкаша". Счет на 8-й минуте открыл защитник хозяев Жолт Надь. На 40-й минуте нападающий армянской команды Артур Серобян восстановил статус-кво. На 44-й минуте гости вышли вперед после точного удара полузащитника Ованеса Арутюняна, однако всего через несколько минут Жолт Надь оформил дубль и сравнял счет. На 84-й минуте нападающий Жонатан Дуарте отправил третий мяч в сетку ворот "Академии Пушкаша", но на 94-й минуте хозяева сумели уйти от поражения благодаря точному удару полузащитника Артема Фаворова.

В первой игре минимальную победу одержала "Академия Пушкаша". В раунде плей-офф квалификации сыграет венгерская команда.

Грузия

"Сабуртало" проиграл в Турции местному "Истанбулу". Голы на свой счет записали нападающий Кшиштоф Пентек (50-я минута) и полузащитник Димитрис Пелкас (61-я). Первая игра также завершилась в пользу "Истанбула" (1:0). В следующий раунд вышла турецкая команда.