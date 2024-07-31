Клубы из Азербайджана, Армении и Грузии стартовали в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Сегодня в Лиге конференций состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда сезона 2024/25. На данной стадии принимают участие один грузинский, два азербайджанских и три армянских клуба.

В четверг, 8 августа, состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

На данной стадии выступают 6 клубов из Азербайджана, Армении и Грузии. Во вторник свою встречу провел ереванский "Ноа", а сегодня играли все остальные – "Зиря", "Сабах" (оба – Азербайджан), "Арарат-Армения", "Пюник" (оба – Армения) и "Сабуртало" (Грузия).

Азербайджан

Соперником "Зири" на данной стадии стал хорватский "Осиек". Первая встреча состоялась в Хорватии и завершилась вничью 1:1. На гол хозяев, забитый на 38-й минуте нападающим Антоном Матковичем, азербайджанская команда ответила на 96-й минуте голом форварда Рафаэля Шорра с пенальти.

"Сабах" свою встречу против ирландского "Сент-Патрикса" также проводил на выезде и уступил со счетом 0:1. Единственный мяч на 35-й минуте забил полузащитник хозяев Ромал Палмер.

Армения

"Арарат-Армения" играл при своих болельщиках с венгерской "Академией Пушкаша". Минимальную победу одержала гостевая команда. Победный мяч за считанные минуты до конца встречи забил нападающий Микаэль Сойсало.

"Пюник" встречался в гостях с "Ордабасы" из Казахстана. Игра завершилась победой армянской команды со счетом 1:0. Победный гол забил на 56-й минуте Юсуф Отубанджо.

"Ноа" в минувший вторник обыграл дома греческий АЕК со счетом 3:1. У победителей голами отметились нападающие Виржиль Пенсон и Гонсалу Грегорию, а также вратарь Огнен Чанчаревич. В составе АЕКа голом отметился нападающий Леви Гарсия.

Грузия

"Сабуртало" принимал на своем поле турецкий "Истанбул" и проиграл со счетом 0:1. Победный гол на 87-й минуте отправил в сетку ворот хозяев полузащитгнник Давидсон Перейра.