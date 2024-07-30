Вестник Кавказа

"Карабах" уступил дома в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

матч квалификации Лиги чемпионов
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
"Карабах" начал 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов с домашнего поражения. Ответная игра против "Лудогорца" пройдет на следующей неделе.

В Баку только что завершилась первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Карабахом" (Азербайджан) и "Лудогорцем" (Болгария).

Счет на 56-й минуте открыл защитник гостей Диниш Алмейда. На 64-й минуте полузащитник агдамской команды Жуниньо Виейра восстановил равновесие, но на 87-й минуте нападающий "Лудогорца" Кайо Видал забил второй мяч и принес своей команде победу.

Ответная игра пройдет в Болгарии через неделю 13 августа. Начало – в 21:00 (мск).

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