Шесть клубов из Азербайджана, Армении и Грузии вышли в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

Сегодня были сыграны матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Борьбу за выход в групповой этап продолжат шесть команд из стран Южного Кавказа.

В четверг, 1 августа, проходят заключительные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Азербайджан, Армения и Грузия представлены на данной стадии сразу 10 командами. Накануне свои матчи провели "Сумгаит" (Азербайджан), "Пюник" (Армения) и "Динамо" Батуми (Грузия), а сегодня играли "Зиря", "Сабах" (оба – Азербайджан), "Арарат-Армения, "Ноа", "Урарту" (все – Армения), "Сабуртало", "Торпедо" Кутаиси (оба – Грузия).

Азербайджан

"Сабах" принимал на своем поле израильский "Маккаби" Хайфа. Счет на 17-й минуте открыл полузащитник гостей Долев Хазиза. На 47-й минуте нападающий хозяев Павол Шафранко восстановил равновесие. На 67-й минуте "Маккаби" снова вышел вперед благодаря точному удару форварда Францди Пьерро, а на 70-й минуте защитник Лоренцо Шимич отправил третий мяч в ворота азербайджанской команды.

На 71-й нападающий "Сабаху" удалось сократить отставание в счете стараниями нападающего Кахима Пэрриса, однако на 72-й минуте полузащитник Лиор Рафаелов увеличил преимущество "Маккаби" до двух мячей. А на 91-й минуте Францди Пьерро сделал счет 5:2, переведя игру в овертайм.

В дополнительные 30 минут команды обменялись голами. На 103-й минуте отличился нападающий "Сабах" Джой-Лэнс Миккельс, а "Маккаби" ответил точным ударом нападающего Дина Давида на 112-й. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Сабах", который и вышел в 3-й квалификационный раунд.

"Зиря" играла сегодня в гостях со словацким клубом "ДАК 1904". Первый мяч в игре был забит на 25-й минуте – отличился нападающий азербайджанской команды Рафаэл Шорр. На 40-й минуте защитник хозяев Алекс Мендес сделал счет равным, а на 57-й минуте полузащитник Кисмет Алиев снова вывел "Зирю" вперед, реализовав пенальти. По сумме двух матчей в следующий раунд вышла азербайджанская команда.

"Сумгаит" не смог во вчерашнем матче обыграть венгерский "Фехервар" и выбыл из дальнейшей борьбы.

Армения

Ереванский "Ноа" проводил свой матч на Мальте против местного клуба "Слима Уондерерс". Игра завершилась безголевой ничьей. Благодаря разгромной победе со счетом 7:0, которую в первой встрече одержал "Ноа", дальше прошла именно армянская команда.

Также в 3-й раунд квалификации вышел "Арарат-Армения", переигравший по сумме двух матчей молдавский "Зимбру", и "Пюник", оказавшийся сильнее клуба "Струга" из Северной Македонии. "Урарту" пробиться в следующий раунд не смог, уступив в двух встречах чешскому "Банику".

Грузия

Кутаисское "Торпедо" встречалось сегодня дома с кипрской "Омонией". На 25-й минуте Мариуш Стемпиньски вывел гостей вперед. На 47-й минуте форвард Момо Янсане восстановил статус-кво, а на 81-й минуте нападающий кипрской команды Вилли Семеду реализовал пенальти, принеся своей команде победу. В 3-й квалификационном раунде сыграет "Омония".

Тбилисский "Сабуртало" играл на выезде против албанского клуба "Партизани". В первой встрече сильнее оказалась грузинская команда (2:0), а в ответной была зафиксирована ничья 0:0. Борьбу за выход в групповой этап Лиги конференций продолжит "Сабуртало".

Еще одна грузинская команда - "Динамо" Батуми – сыграло накануне в Подгорице вничью с "Дечичем". По сумме двух встреч в 3-й раунд квалификации вышла черногорская команда.