Вестник Кавказа

"Пюник" пробился в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

ФК
© Фото: соцсети футбольного клуба “Пюник“
"Пюник" вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференции, обыграв дома клуб "Струга". Судьбоносный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

В Ереване только что завершилась встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между армянским "Пюником" и клубом "Струга" из Северной Македонии.

В первой игре победу со счетом 2:1 одержала "Струга".

В ответном матче счет был открыт на 14-й минуте - мяч забил полузащитник хозяев Серж Дебле. На 44-й минуте защитник Михаил Коваленко удвоил преимущество "Пюника", однако через несколько минут гости сократили отставание в счете благодаря точному удару нападающего Бесарта Ибраими.

А в компенсированное ко второму тайму время Михаил Коваленко отправил еще один мяч в сетку ворот гостей, установив окончательный результат – 3:1 в пользу "Пюника".

Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд вышла армянская команда.

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