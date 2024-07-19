Азербайджанские, армянские и грузинские клубы стартовали во 2-м раунде квалификации Лиги конференций

Сегодня в Лиге Европы и Лиге конференций состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда сезона 2024/25. На данной стадии принимают участие три азербайджанских, четыре армянских и три грузинских клуба.

В четверг, 25 июля, проходят матчи 2-го тура квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

На данной стадии квалификации Лиги Европы страны Южного Кавказа никак не представлены, а в квалификации Лиги конференций выступают сразу 10 команд из Азербайджана, Армении и Грузии – "Зиря", "Сабах", "Сумгаит" (все – Азербайджан), "Арарат-Армения, "Ноа", "Пюник", "Урарту" (все – Армения), "Динамо" Батуми, "Сабуртало", "Торпедо" Кутаиси (все – Грузия).

Азербайджан

"Зиря" принимала сегодня в Баку словацкий "ДАК 1904". Встреча завершилась разгромом гостей со счетом 4:0. Голами в составе "Зири" отметились нападающие Рафаэл Уциг (29-я минута), Мартинс Жуниор (31-я) и Давид Волков (51-я и 53-я).

"Сумгаит" встречался в родных стенах с венгерским "Фехерваром". Волевую победу со счетом 2:1 одержали гости. На гол полузащитника "Сумгаита", забитый на 20-й минуте полузащитником Себухи Абдуллазаде, "Фехервар" ответил точными ударами полузащитника Тобиаса Кристенсена (39-я) и защитника Чабы Шпандлера (52-я).

"Сабах" играл на выезде с израильским "Маккаби" Хайфа и победил со счетом 3:0. Голы на свой счет записали нападающий Павол Шафранко (61-я минута), полузащитник Джесси Секидика (78-я) и Хаял Алиев (87-я).

Армения

"Ноа" при своих болельщиках нанес сокрушительное поражение мальтийскому клуба "Слима Уондерерс". В составе победителей отличились нападающие Виржиль Пенсон (19-я минута) и Гонсалу Грегориу (28-я, 31-я и 56-я), а также полузащитники Эральдо Чинари (71-я и 73-я) и Элдер Жозе Феррейра (90-я).

"Арарат-Армения" разгромил в Кишиневе молдавский "Зимбру (3:0). Счет на 22-й минуте открыл с пенальти нападающий Артур Серобян. На 74-й минуте форвард Эрик Оканси увеличил преимущество гостей до двух мячей, а на 89-й минуте от забил третий мяч в ворота "Зимбру", установив окончательный результат.

"Урарту" потерпел на выезде разгромное поражение от чешского "Баника". У победителей голами отметились полузащитники Эвертон Пайшао (15-я минута), Иржи Боула (22-я), Давид Бухта (26-я), защитник Эрик Прекоп (62-я) и нападающий Иржи Клима (82-я, с пенальти). В составе армянской команды единственный гол забил нападающиий Геворк Тарахчян.

"Пюник" свою встречу против клуба "Струга" из Северной Македонии проводил накануне и уступил со счетом 1:2.

Грузия

"Сабуртало" встречался дома с албанской "Тираной". Игра завершилась в пользу грузинской команды (2:0). Голы на свой счет записали полузащитник Шота Ноникашвили (31-я, с пенальти) и нападающий Чекни Силла (57-я).

"Торпедо" Кутаиси играло в гостях с кипрский "Омонией". Победу в матче со счетом 3:1 одержали хозяева. Голами у "Омонии" отметились защитник Сену Кулибали (41-я и 77-я минута) полузащитник Эвандро Лима (84-я). У торпедовцев на 74-й минуте отличился нападающий Момо Янсане.

Еще одна грузинская команда – батумское "Динамо" – уступило на своем стадионе черногорскому "Дечичу" (0:2). На 62-й минуте счет открыл нападающий гостей Илир Цамай, а спустя всего 4 минуты форвард Вук Стрикович забил второй мяч в сетку ворот "Динамо".