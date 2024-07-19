Вестник Кавказа

"Пюник" начал 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций с поражения

Футбольный клуб “Пюник“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Пюник“
ФК "Пюник" уступил в гостях клубу "Струга" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. Ответная игра состоится через неделю.

В городе Охрид прошел первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между местным клубом "Струга" (Северная Македония) и "Пюником" (Армения). Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет на 8-й минуте открыл с пенальти нападающий "Струги" Бесарт Ибраими. Через 15 минут право на пенальти получили уже гости, который уверенно реализовал полузащитник Лукас Виллела. Однако на 73-й минуте полузащитник хозяев Стефан Спировски отправил второй мяч в сетку ворот армянской команды, установив тем самым окончательный результат.

Ответная игра состоится в Ереване 30-го июля.

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