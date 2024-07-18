"Карабах" стартовал с победы в квалификации Лиги чемпионов

"Карабах" одержал гостевую победу над "Линкольном" в первой встрече квалификации Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет через неделю.

В Гибралтаре только что закончился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Линкольном" и азербайджанским "Карабахом".

Счет в компенсированное к первому тайму время открыл полузащитник "Карабаха" Жуниньо Виейра. А на 75-й минуте защитник Турал Байрамов отправил второй мяч в сетку ворот хозяев, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Карабаха".

Ответный матч состоится в Баку 30 июля.