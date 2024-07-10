Первый раунд квалификации Лиги Европы и Лиги конференций преодолели три клуба из Армении и Грузии

Сегодня состоялись ответные встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. На данной стадии принимали участие пять клубов из Азербайджана, Армении и Грузии.

В четверг, 18 июля, проходят ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига Европы

Единственный представитель стран Южного Кавказа на данной стадии – азербайджанская "Зиря" – принимала в родных стенах молдавский "Шериф". В первом матче, прошедшем в Тирасполе, сильнее оказалась "Зиря" (1:0).

В ответной встрече счет был открыт уже на 5-й минуте – отличился нападающий хозяев Рафаэл Шорр. На 40-й минуте "Зиря" осталась в меньшинстве после удаления нападающего Салифу Сума. На 53-й минуте "Шериф" отыгрался благодаря точному удару полузащитника Айюба Аллаха, а на 77-й хавбек Папа-Ндиага Яде отправил второй мяч в сетку ворот "Зири".

Игра перешла в дополнительные время, в котором команды не сумели выявить победителя. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Шериф", который продолжит борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы.

Лига конференций

Стартовал сегодняшний игровой день несколькими матчами, в одном из которых армянский "Урарту" встречался в Ереване с эстонским "Калевом". Победив своего соперника со счетом 2:0, команда из Армении вышла в следующий раунд квалификации.

Также 1-й раунд квалификации преодолел армянский "Ноа", оказавшийся сильнее клуба "Шкендия-79" из Северной Македонии. Как и неделю назад, победу сегодня одержала армянская команда. На гол, забитый защитником хозяев Клисманом Цаке на 53-й минуте, гости ответили точными ударами защитника Александара Мильковича (20-я) и нападающего Виржиля Пенсона (90+1).

"Динамо" Тбилиси принимало сегодня на своем поле черногорский "Морнар". После первого матча, завершившегося в пользу "Морнара" со счетом 2:1, динамовцам необходима была победа для выхода в следующий раунд.

Счет на 32-й минуте открыл нападающий "Динамо" Вахтанг Салия. Однако на 57-й минуте полузащитник гостей Дарко Зорич восстановил равновесие. До финального свистка счет больше не изменился. Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла черногорская команда.

"Торпедо" Кутаиси играло на выезде с албанской "Тираной". Встреча недельной давности завершилась голевой ничьей 1:1, а в ответном матче сильнее оказались торпедовцы. Единственный мяч забил на 2-й минуте нападающий Бьорн Маарс Йонсен. По сумме двух встреч следующий квалификационный раунд вышло "Торпедо".