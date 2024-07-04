Футбольные клубы Азербайджана, Армении и Грузии стартовали в квалификации еврокубков

Вечером 11 июля стартовал 1-ый квалификационный раунд Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2024/25.
Лига Европы
В 1-м раунде квалификации Лиги Европы принимает участие лишь один клуб из стран Южного Кавказа - азербайджанская "Зиря". Команда из пригорода Баку встречалась сегодня на выезде с молдавским "Шерифом" и победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил нападающий Давид Волков. Ответная игра пройдет в Азербайджане 18 июля.
Лига конференций
Также сегодня были сыграны первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций.
Армянский "Ноа" встречался дома с клубом "Шкендия-79" из Северной Македонии. Хозяева поля обыграли соперника со счетом 2:0 благодаря голам нападающего Гонсалу Грегориу (81-я минута) и защитника Александара Мильковича (90-я).
Еще один клуб из Армении – "Урарту" – одержал в гостях волевую победу над эстонским над "Калевом". На гол хозяев, забитый полузащитником Тристаном Теэвяли на 11-й минуте, армянская команда ответила двумя точными ударами нападающего Эдгара Мовсисяна. (28-я и 77-я минуты).
Кутаисское "Торпедо" принимало в родных стенах албанскую "Тирану". Хозяева вышли вперед на 20-й минуте благодаря автоголу защитника албанской команды Гледи Мици, а на 87-й минуте нападающий Рималь Хаджиу забил ответный мяч, установив тем самым окончательный результат.
Тбилисское "Динамо" проиграло на выезде черногорскому "Морнару" (1:2). У хозяев голами отметились полузащитники Марко Джуришич (20-я минута) и Милан Вушурович (22-я), а у грузинской команды единственный мяч на счету Николоса Угрехелидзе (90+4).
Ответные встречи состоятся в следующий четверг, 18 июля.