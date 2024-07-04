Футбольные клубы Азербайджана, Армении и Грузии стартовали в квалификации еврокубков

Во вторник в Лиге Европы и Лиге конференций состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда сезона 2024/25. На данной стадии принимают участие один азербайджанский, два армянских и два грузинских клуба.

Вечером 11 июля стартовал 1-ый квалификационный раунд Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2024/25.

Лига Европы

В 1-м раунде квалификации Лиги Европы принимает участие лишь один клуб из стран Южного Кавказа - азербайджанская "Зиря". Команда из пригорода Баку встречалась сегодня на выезде с молдавским "Шерифом" и победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил нападающий Давид Волков. Ответная игра пройдет в Азербайджане 18 июля.

Лига конференций

Также сегодня были сыграны первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций.

Армянский "Ноа" встречался дома с клубом "Шкендия-79" из Северной Македонии. Хозяева поля обыграли соперника со счетом 2:0 благодаря голам нападающего Гонсалу Грегориу (81-я минута) и защитника Александара Мильковича (90-я).

Еще один клуб из Армении – "Урарту" – одержал в гостях волевую победу над эстонским над "Калевом". На гол хозяев, забитый полузащитником Тристаном Теэвяли на 11-й минуте, армянская команда ответила двумя точными ударами нападающего Эдгара Мовсисяна. (28-я и 77-я минуты).

Кутаисское "Торпедо" принимало в родных стенах албанскую "Тирану". Хозяева вышли вперед на 20-й минуте благодаря автоголу защитника албанской команды Гледи Мици, а на 87-й минуте нападающий Рималь Хаджиу забил ответный мяч, установив тем самым окончательный результат.

Тбилисское "Динамо" проиграло на выезде черногорскому "Морнару" (1:2). У хозяев голами отметились полузащитники Марко Джуришич (20-я минута) и Милан Вушурович (22-я), а у грузинской команды единственный мяч на счету Николоса Угрехелидзе (90+4).

Ответные встречи состоятся в следующий четверг, 18 июля.