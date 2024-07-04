Четырех футболистов армянского клуба не пустили в Эстонию

Российские игроки ФК "Урарту" не смогут помочь своим партнерам в сегодняшней встрече против "Калева". Они не приехали в Таллин из-за отсутствия виз.

Эстония отказалась выдавать визы ряду российских футболистов армянского "Урарту", в связи с чем они не смогут сыграть в сегодняшней встрече квалификации Лиги конференций. Об этом рассказал главный тренер команды.

"В нашей команде есть представители России. Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет"

– Дмитрий Гунько

Матч между "Урарту" и "Калевом" начался в Таллине в 19:30 (мск). По ходу первого тайма счет 1:1. На гол эстонского полузащитника Тристана Теэвяли гости ответили точным ударом нападающего Эдгара Мовсесяна.