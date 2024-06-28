Вестник Кавказа

УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника за политический жест

Мерих Демирал
© Фото: соцсети Мериха Демирала
Защитник сборной Турции из-за политического жеста в 1/8 финала не сможет помочь своей сборной в четвертьфинале с Нидерландами. В случае успеха сборной он также пропустит полуфинал, пишет немецкая пресса.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал получил дисквалификацию за политический жест, показанный после игры 1/8 финала чемпионата Европы. Соответствующее решение принял УЕФА, пишут немецкие СМИ.

По данным издания Bild, срок дисквалификации составляет два матча. Таким образом, он пропустит четвертьфинальную встречу с Нидерландами, а также матч 1/2 финала, если турецкая сборная сумеет туда пробиться.

В то же время в Федерации футбола Турции опровергли информацию о дисквалификации игрока. Там утверждают, что расследование инцидента еще продолжается.

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