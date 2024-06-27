Евро-2024: Турция победила Австрию и вышла в 1/4 финала

Сборная Турции обыграла Австрию благодаря двум голам защитника Мериха Демираля и вышла в четвертьфинал Евро-2024. На этой стадии турецкая команда сыграет с Нидерландами.

В Лейпциге только что закончилась встреча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Австрии и Турции. Победу со счетом 2:1 одержала турецкая команда.

У Турции оба мяча записал на свой счет защитник Мерих Демирал (1-я и 59-я минута), а у австрийцев отличился нападающий Михаэль Грегорич (66-я минута).

В 1/4 финала вышла Турция, где ее соперником будут Нидерланды. Игра пройдет 6 июля. Начало – в 22:00 (мск).