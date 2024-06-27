Вестник Кавказа

Грузии вручили внушительный штраф из-за футбольных фанатов на Евро-2024

Грузии вручили внушительный штраф из-за футбольных фанатов на Евро-2024
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После потасовки турецких и грузинских футбольных фанатов на спортарене в Дортмунде Тбилиси получил штраф более чем на 30 тыс евро. Решение об этом принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Федерация футбола Грузии попала на штраф от УЕФА в размере 30 тыс евро вследствие небольшой потасовки на стадионе между фанатами сборной Грузии и Турции в немецком Дортмунде еще до начала игры. Об этом рассказала пресса Германии.

Сообщалось, что турецкая федерация футбола также не смогла избежать наказания за нарушение общественного порядка на спортарене. Она обязана выплатить 25 тыс евро в качестве штрафа.

Матч между Грузией и Турцией прошел 18 июня и закончился победой второй страны со счетом 3:1.

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