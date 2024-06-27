МИД Турции вызвал посла Германии на фоне скандала на Евро-2024

Турецкий МИД вызвал немецкого посла из-за скандала, разгоревшегося вокруг игрока национальной команды Турции. Ранее УЕФА начал расследование эпизода, произошедшего с участием турецкого футболиста.

Посол Германии вызван в МИД Турции из-за ситуации вокруг защитника турецкой сборной, показавшего политический жест после игры 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили протест Юргену Шульцу в связи со словами главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая ранее заявила о недопустимости присутствия на стадионах ФРГ символов правых турецких экстремистов.

Скандал вокруг Мериха Демирала

Во вторник вечером на чемпионате Европы состоялась встреча 1/8 финала между сборными Австрии и Турции (1:2). Празднуя победу, игрок турецкой сборной продемонстрировал "волчий салют", который ассоциируется с правой организацией "Бозкурт" ("Серые Волки"). После игры он также выложил в своих соцсетях фотографию, которую подписал неофициальным девизом турецких националистов.