УЕФА начал расследование из-за жеста игрока сборной Турции

На Евро-2024 разгорается очередной скандал. Причиной стал жест турецкого игрока, который он продемонстрировал после победы над австрийской сборной.

УЕФА приступил к расследованию эпизода, произошедшего после вчерашнего матча сборных Турции и Австрии. В организации отметили, что уже назначили инспектора, который изучит действия турецкого защитника.

Что произошло?

Во вторник вечером состоялась игра плей-офф чемпионата Европы по футболу между сборными Австрии и Турции (1:2). Празднуя победу, Мерих Демирал, который отметился в этом матче двумя забитыми мячами, показал запрещенный на территории Австрии жест - "волчий салют". Это приветствие ассоциируется с правой организацией "Бозкурт" ("Серые Волки").

Позднее игрок разместил на своих страницах в соцсетях фото с этим жестом и процитировал под ним Мустафу Кемаля Ататюрка. Выражение, которое он использовал, считается неофициальным девизом турецких националистов.

"Как счастлив тот, кто может назвать себя турком"

– написал Мерих Демирал