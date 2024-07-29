"Арарат-Армения" вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций, "Урарту" – нет

"Арарат-Армения" и "Урарту" провели сегодня ответные матчи в рамках квалификации Лиги конференций. В следующий раунд вышел лишь "Арарат-Армения".

Только что завершились два матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием двух армянских клубов.

"Арарат-Армения" встречался в родных стенах с молдавским "Зимбру" (3:1). У хозяев голами отметились полузащитник Тентон Йенне (28-я минута), нападающие Артур Серобян (68-я, с пенальти) и Джонатан Дуарте Дуран (88-я). В составе "Зимбру" мячом отметился нападающий Джастис Охаджунва (62-я).

В первой встрече победу также одержал "Арарат-Армения" (3:0). Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла армянская команда.

Еще один клуб из Армении – "Урарту" – встречался дома с чешским "Баником". Победу со счетом 2:0 одержала гостевая команда. Голы забили полузащитник Эвертон Пайшао (22-я минута) и защитник Матей Халуш (51-я).

В первом матче уверенную победу со счетом 5:1 одержал "Баник". Дальше идет чешская команда.