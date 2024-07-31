"Арарат-Армения" стартовал в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с поражения, "Пюник" – с победы

"Арарат-Армения" и "Пюник" провели сегодня свои матчи в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций. В обеих встречах было забито по одному мячу.

Только что завершились первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием двух армянских клубов. "Арарат-Армения" принимал на своем поле венгерскую "Академию Пушкаша", а "Пюник" играл на выезде с казахстанским "Ордабасы".

Игра в Ереване завершилась в пользу "Академии Пушкаша" со счетом 1:0. Гол на 89-й минуте забил нападающий Микаэль Сойсало.

В параллельной встрече победу одержал "Пюник". Единственный мяч на 56-й минуте записал на свой счет нападающий Юсуф Отубанджо.

Ответные матчи состоятся 15 августа.