Вестник Кавказа

"Ноа" обыграл АЕК в первой встрече квалификации Лиги конференций

"Ноа" обыграл АЕК в первой встрече квалификации Лиги конференций
ФК "Ноа" забил в ворота греческого АЕКа три мяча в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Самым ярким событием матча стал второй гол хозяев, забитый голкипером ударом от ворот.

Вечером 6 августа в городе Абовян в Армении состоялась первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между местным "Ноа" и греческим клубом АЕК. Волевую победу со счетом 3:1 одержали хозяева.

Первый мяч в игре забил на 22-й минуте нападающий АЕКа Леви Гарсия. Хозяева отыгрались на 33-й минуте благодаря точному удару форварда Виржиля Пенсона. А на 67-й минуте вратарь армянской команды Огнен Чанчаревич забил гол прямым ударом от ворот. Мяч перелетел через полевых игроков, ударился о газон, перелетел через голкипера АЕКа и оказался в сетке.

В компенсированное время нападающий Гонсалу Грегорию увеличил преимущество "Ноа" до двух мячей.

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