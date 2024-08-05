"Карабах" пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

"Карабах" обыграл на выезде "Лудогорец" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Агдамская команда отправила в ворота соперника семь мячей.

В Разграде состоялась ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Лудогорцем" (Болгария) и "Карабахом" (Азербайджан).

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник агдамской команды Жуниньо Виейра. На 13-й минуте нападающий "Лудогорца" Квадво Дуа восстановил равновесие, а на 23-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

Однако в компенсированное к первому тайму время "Карабах" забил два мяча и снова вышел вперед. На 46-й минуте полузащитник Яссин Бензия с пенальти сделал счет равным, а на 50-й хавбек Патрик Андраде отправил третий мяч в сетку ворот болгарской команды.

Во втором тайме команды голов друг другу не забили. Игра перешла в дополнительные 30 минут, в котором "Карабах" поразил ворота соперника четыре раза. Голами отметились защитник Турал Байрамов (93-я), нападающий Редон Джиджа (110-я), а также Патрик Андраде (112-я) и Яссин Бензия (118-я).

По сумме двух встреч в следующий раунд вышел "Карабах".