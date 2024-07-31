Вестник Кавказа

Азербайджанец стал игроком "Барселоны"

Азербайджанец стал игроком "Барселоны"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский игрок перешел в "Барселону". Он будет выступать за вторую команду, контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист – воспитанник "Нефтчи".

Азербайджанский вратарь Эльдар Тагизаде перебрался в "Барселону", пишет пресс-служба испанского футбольного клуба.

С голкипером был подписан двухлетний контракт, который закончится летом 2026 года. 21-летний Тагизаде будет играть за вторую команду "сине-гранатовых".

Стоит отметить, что азербайджанец – воспитанник бакинского "Нефтчи". Он защищал цвета "Клемрона" из Франции и клуба "Польворин из Испании.

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