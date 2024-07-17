Защитник сборной Грузии по футболу стал игроком "Динамо"

"Динамо" Махачкала усилилось защитником сборной Грузии по футболу. Он был в заявке национальной команды на Евро-2024 в Германии.

Махачкалинское "Динамо" подписало контракт с защитником сборной Грузии по футболу Джемалом Табидзе. Об этом сказано на официальном сайте клуба.

Срок действия соглашения на данный момент не разглашается. Табидзе присоединился к динамовцам на правах свободного агента.

© Фото: сайт "Динамо" Махачкала

Предыдущим клубом 28-летнего игрока обороны был греческий "Панэтоликос", за который он провел в прошлом сезоне 7 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

Справка

Ранее Табидзе уже выступал в России. С 2017 по 2022 год он защищал цвета "Урала" и "Уфы". На его счету 15 матчей за сборную Грузии. Был в заявке национальной команды на Евро-2024, однако на поле не провел ни одной минуты.

Турнирная таблица

После двух туров "Динамо" с 2 очками располагается на 12-м месте в чемпионате России. В 1-м туре динамовцы сыграли вничью с "Химками" (1:1), а во 2-м – с "Краснодаром". Оба матча махачкалинская команда провела в гостях.