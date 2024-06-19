Президент "Динамо" рассказал о задаче махачкалинцев в РПЛ

Президент махачкалинского "Динамо" высказался о задаче команды в РПЛ. По его словам, дебютанту чемпионата важно регулярно демонстрировать 100%-ную самоотдачу.

Президент махачкалинского "Динамо" назвал задачу клуба в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

"Одно из главных требований "Динамо" к своим игрокам: как бы ни складывалась ситуация на поле, вы должны играть изо всех сил"

– Гаджи Гаджиев

По его словам, если команда не сможет регулярно показывать свой максимум, то ей придется намного сложнее.

"Нас в фавориты явно никто не будет записывать. Ни по спортивной составляющей, ни по финансовой. Мы и не темная лошадка. Так нас можно было бы назвать, если бы случились значительные изменения в команде. Всем понятно, на какой уровень мы примерно можем претендовать"

– президент махачкалинского клуба

Он также обратился к болельщикам с просьбой не переставать поддерживать команду, когда у нее что-то не получается.

"Какая бы ни была ситуация, мы должны оставаться вместе. Единственное, что не может быть оправдано – безвольная, безынициативная игра"

– президент "Динамо"

Напомним, в 1-м туре РПЛ махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с подмосковными "Химками". Игра пройдет 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 (мск).