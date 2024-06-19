Президент "Динамо" рассказал о задаче махачкалинцев в РПЛ

Президент махачкалинского "Динамо" назвал задачу клуба в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.
"Одно из главных требований "Динамо" к своим игрокам: как бы ни складывалась ситуация на поле, вы должны играть изо всех сил"
– Гаджи Гаджиев
По его словам, если команда не сможет регулярно показывать свой максимум, то ей придется намного сложнее.
"Нас в фавориты явно никто не будет записывать. Ни по спортивной составляющей, ни по финансовой. Мы и не темная лошадка. Так нас можно было бы назвать, если бы случились значительные изменения в команде. Всем понятно, на какой уровень мы примерно можем претендовать"
– президент махачкалинского клуба
Он также обратился к болельщикам с просьбой не переставать поддерживать команду, когда у нее что-то не получается.
"Какая бы ни была ситуация, мы должны оставаться вместе. Единственное, что не может быть оправдано – безвольная, безынициативная игра"
– президент "Динамо"
Напомним, в 1-м туре РПЛ махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с подмосковными "Химками". Игра пройдет 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 (мск).