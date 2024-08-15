Вестник Кавказа

"Пюник" вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций

ФК “Пюник“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Пюник“
Армянский "Пюник" обыграл по сумме двух встреч "Ордабасы" из Казахстана и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. К настоящему времени также уже закончилась встреча между азербайджанским "Сабахом" и ирландским клубом "Сент-Патрикс".

Только что закончились два ответных матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с участием "Сабаха" (Азербайджан) и "Пюника" (Армения).

"Сабах" принимал на своем поле ирландский "Сент-Патрикс". Единственный мяч на 48-й минуте срезал в свои ворота защитник хозяев Рахман Дашдемиров.

Отметим, что на 27-й минуте "Сабах" остался в меньшинстве в результате удаления защитника Софьяна Шакла.

Первая встреча закончилась победой "Сент-Патрикс" со счетом 1:0. В следующий раунд вышла ирландская команда.

Также уже завершилась встреча в Ереване, где местный "Пюник" встречался с "Ордабасы" из Казахстана. Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий хозяев Юсуф Отубанджо.

В первой игре победу также одержал "Пюник". Дальше идет армянская команда.

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