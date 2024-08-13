Главный тренер "Ахмата" близок к уходу из клуба

Магомед Адиев допускает скорое расставание с "Ахматом". По словам наставника, все будет зависеть от результатов команды в ближайших турах.

Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Адиев не исключил, что в ближайшее время покинет клуб.

"Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть Ахмат". Но я к этому отношусь абсолютно спокойно"

– наставник команды

Он уточнил, что это в первую очередь зависит от побед.

"Второе, я и сам хочу прояснить для себя определенные моменты"

– Магомед Адиев

В частности, он подчеркнул, что хочет понять, как изменилась команда за минувший год.

"Есть ряд моментов. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться"

– главный тренер грозненцев

Он также рассказал, что в "Ахмате" у него есть определенный карт-бланш в "Ахмате", который все равно напрямую связан с результатами команды, передает "Матч ТВ".

"Мой карт‑бланш – каждая последующая игра. Я ее выигрываю – карт‑бланш есть, я работаю дальше, я ее проигрываю – он уменьшается"

– наставник "Ахмата"

Турнирная таблица

После 6 туров "Ахмат" с 4 очками занимает последнее, 16-место в чемпионате России. Идущие впереди "Акрон" и "Факел" имеют такое же количество очков, но опережают грозненскую команду по дополнительным показателям.