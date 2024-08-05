Вестник Кавказа

Сын Кадырова поставил задачу перед "Ахматом"

Сын Кадырова поставил задачу перед "Ахматом"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гендиректор "Ахмата" рассказал о поставленной Ахматом Кадыровым задаче перед клубом. Президент призвал команду побежать в каждой игре.

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о задаче, которую поставил президент клуба и сын Рамзана Кадырова Ахмат перед командой.

Он отметил, что Кадыров призвал клуб побеждать в каждом матче. Айдамиров выразил надежду, что, несмотря на неудачи, в дальнейшем ситуация выправится.

Напомним, 18-летний Ахмат – сын Рамзана Кадырова. Он занял пост президента футбольного клуба 23 мая. До этого он занимал министерские посты в республике.

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