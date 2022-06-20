Сухая трава горела на десятках "квадратов" в Крыму

Крупный природный пожар тушили сегодня в Джанкойском районе. Фото и видео с места событий публикует МЧС Крыма. В ведомстве также напомнили, как можно избежать возникновения пожаров.

Сухая растительность пылала сегодня в Джанкойском районе, рассказали в МЧС Крыма.

С пламенем боролись четыре специалиста МЧС, в тушении также участвовали добровольцы из пожарной команды.

Огонь охватил сухую траву. Возгорание распространилось на площади 150 кв м.

В МЧС напомнили, что во избежание природных пожаров нельзя поджигать сухую растительность, а также ветки и пни. Запрещено выбрасывать не потушенные окурки и спички. За разведенным в лесу костром обязательно должен кто-то следить. И, конечно, нельзя предавать огню мусор.