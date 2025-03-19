Горящий камыш тушили в Феодосии

Природный пожар произошел сегодня в курортной Феодосии. Пламя охватило камыш и уничтожило его на двух сотнях "квадратов". Неподалеку от места ЧП находились жилые дома.

Камыш пылал сегодня в четверг утром в Феодосии, фото и видео с места пожара опубликовало МЧС Крыма.

Площадь этого природного пожара достигла 200 "квадратов", дальше огонь разойтись не успел благодаря скоординированным действиям стражей порядка. Стоит отметить, что, судя по фото и видео с места огненного события, буквально в паре десятков метров от горящего камыша начинается жилая застройка – там стоят многоэтажные жилые дома.

В общей сложности с пламенем боролись 13 человек, они использовали четыре единицы техники.