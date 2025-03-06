Возле Евпатории в Крыму вырастет новый курортный комплекс

Власти Крыма построят на живописных подъездах к Евпатории длинную набережную с зонами отдыха и велодорожками, здесь вырастут гостиничные комплексы и новые дороги крупного курортного комплекса "Золотые пески".

Власти Крыма планируют строительство крупного круглогодичного морского курорта "Золотые пески", который будет построен рядом с Евпаторией и в перспективе будет принимать до миллиона туристов в год, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Объем господдержки проекта – 13 млрд рублей. Средства будут направлены на создание необходимой инфраструктуры: перенос существующей региональной автомобильной дороги, прокладку газораспределительных и электросетей, строительство объектов водоснабжения и водоотведения"

- Сергей Аксенов

Инвестор уже разработал генеральный план курорта, включающий детальную планировку его территории, финансово-экономическую модель и архитектурно-планировочные решения, отметил глава региона.

Общая площадь курорта составит свыше 200 га, 33,3 га из которых будут занимать отели и санатории. 12 га земли уйдет под озеленение, благоустройство и внутреннюю дорожную сеть, а 7,3 га – под объекты якорной инфраструктуры. При этом все его пляжи останутся общедоступными, хотя и получат современное оборудование, отметил глава Крыма.

Новый курорт станет точкой притяжения дополнительного потока туристов, а значит – будут развиваться экскурсионная деятельность, объекты общепита, производство продуктов питания, что, несомненно, отразится на экономической ситуации и качестве жизни жителей Крыма, заверил Сергей Аксенов.