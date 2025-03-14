Вестник Кавказа

В Крыму пообещали серьезный рост цен на летние путевки

В Крыму пообещали серьезный рост цен на летние путевки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на путевки в санатории и отели Крыма к лету вырастут до 30%, сообщили сегодня в комитете Госсовета Крыма по курортам и туризму, пока цены на отдых сдерживают по соображениям рентабельности.

Уже в ближайшее время желающих нынешним летом в высокий сезон в здравницах Крыма будут ждать новые цены на путевки, предупредил заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.

Пока туристические структуры в регионе пытаются сохранить цены на отдых, которые можно сопоставить с прошлогодними, но тенденция уходит - к лету цены на него вырастут почти на треть, отметил чиновник в эфире радио "Спутник в Крыму", передает "АиФ-Крым".

В среднем цены на отдых в санаториях и отелях Крыма к лету вырастут от 10 до 30%, власти полуострова сделают все возможное, чтобы не допустить значительного роста стоимости социальных путевок, отметил чиновник.

Об ожидаемом росте говорит и ситуация с бронированием в местах размещения Крыма в этом году – она растет гораздо активнее, чем годом ранее, добавил Роман Тихончук.

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