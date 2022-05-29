Крым может поменять свой герб

Общественники Крыма выступили с инициативой по изменению герба региона – государственный символ должен соответствовать геральдиечским канонам о знаках и символах, пояснил автор идеи.

В Алуште сегодня состоялось расширенное заседание общественного совета, на котором обсуждалось предложение член-корреспондента Российской академии художеств, члена Союза художников России Сергея Милокумова по обновлению герба республики, сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественного совета Алушты Александр Сорокин.

Герб полуострова следует привести в соответствие с геральдическими канонами о знаках и символах, пояснил свое предложение художник, общественники поддержали его.

Еще одной темой, которую обсудили общественные деятели республики на своем совещании, стали вопросы проведения мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

Представители общественных организаций запланировали провести благоустройство памятников героям Великой Отечественной войны на всем полуострове, а также совершить восхождение на гору Кара-Тау, посвятив его юбилею Великой Победы.