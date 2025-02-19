Вестник Кавказа

Крым прирастет двумя новыми водохранилищами

Крым прирастет двумя новыми водохранилищами
© Фото: Telegram-канал премьер-министра Крыма
Власти Крыма в ближайшее время планируют построить на полуострове два новых водохранилища, которые, пусть не полностью, но избавят жителей и гостей полуострова от дефицита пресной воды.

В устьях двух крымских рек построят два новых водохранилища, которые будут аккумулировать в себе естественный сток пресной воды и в летний период обеспечивать ею жителей и гостей полуострова, сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Вопросу строительства водоемов в устьях крымских рек Марта и Улу-Узель Восточный было посвящено совещание по устойчивому водоснабжению населенных пунктов региона, сообщил крымский премьер.

"Совместно с коллегами и экспертами рассмотрели плановые решения по использованию воды из проектируемых водохранилищ для нужд Большой Ялты и Большой Алушты, а также для водоснабжения близлежащих населенных пунктов"

- Юрий Гоцанюк

Также министры в ходе заседания правительства рассмотрели вопросы водоснабжения городов Феодосия, Судак, Керчь и населенных пунктов Ленинского района республики, добавил Гоцанюк.

Напомним, несмотря на частые ливни и грозы, Крым, особенно в летний период, зачастую испытывает дефицит пресной воды - только за минувший июль из-за установившейся на полуострове жары крымские водохранилища потеряли около 10% запасенной в них питьевой воды, ситуацию не спасли даже июльские дожди. Вода под действием жары испаряется поистине рекордными темпами – только за минувший июль резервные крымские водоемы потеряли 16 млн кубометров живительной влаги.

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