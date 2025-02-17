Отдых в Крыму на майские праздники стал популярнее у туристов

Объем бронирований отдыха в Крыму на праздники в мае увеличился на 30% в сравнении с 2024 годом. Большая Ялта пользуется особой востребованностью у туристов.

Туристы стали на 30% чаще бронировать отдых в Крыму на майские праздники в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году. Полуостров входит в топ-5 направлений по объему бронирований среди регионов России, рассказали в РСТ.

"Продажи туров в Крым на майские праздники в среднем по рынку на 30–35% опережают показатели прошлого года, а ряд компаний фиксируют двукратный рост. Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники"

- РСТ

Чаще других сейчас отдых в Крыму выбирают жители Юга РФ – Краснодарского края и Ростовской области. По прогнозам туроператоров, позже к ним присоединятся туристы из российской столицы и северо-запада страны.

Особой популярностью среди российских туристов пользуется Большая Ялта.