Вестник Кавказа

Отдых в Крыму на майские праздники стал популярнее у туристов

Отдых в Крыму на майские праздники стал популярнее у туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объем бронирований отдыха в Крыму на праздники в мае увеличился на 30% в сравнении с 2024 годом. Большая Ялта пользуется особой востребованностью у туристов.

Туристы стали на 30% чаще бронировать отдых в Крыму на майские праздники в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году. Полуостров входит в топ-5 направлений по объему бронирований среди регионов России, рассказали в РСТ.

"Продажи туров в Крым на майские праздники в среднем по рынку на 30–35% опережают показатели прошлого года, а ряд компаний фиксируют двукратный рост. Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники"

- РСТ

Чаще других сейчас отдых в Крыму выбирают жители Юга РФ – Краснодарского края и Ростовской области. По прогнозам туроператоров, позже к ним присоединятся туристы из российской столицы и северо-запада страны.

Особой популярностью среди российских туристов пользуется Большая Ялта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
450 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крымские спасатели выручили троих туристов

Крымские спасатели выручили троих туристов

Две республики СКФО – наименее закредитованные регионы России

Две республики СКФО – наименее закредитованные регионы России

Под Севастополем семья задохнулась угарным газом

Под Севастополем семья задохнулась угарным газом

Дороги вокруг Азова станут лучше

Дороги вокруг Азова станут лучше

Крыша дома горела в Крыму

Крыша дома горела в Крыму

Причал для яхт в Балаклаве откроют в следующем году

Причал для яхт в Балаклаве откроют в следующем году

&quot;Крымэнерго&quot; оставило без света часть жителей Евпатории и Джанкоя

"Крымэнерго" оставило без света часть жителей Евпатории и Джанкоя

Заксобрание Севастополя приняло 20-летний генплан развития города

Заксобрание Севастополя приняло 20-летний генплан развития города

Севастопольский Фиолент обеспечат дополнительной энергией

Севастопольский Фиолент обеспечат дополнительной энергией

Непогода в Ялте привела к отключению света

Непогода в Ялте привела к отключению света

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы