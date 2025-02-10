Вестник Кавказа

Туристы выбирают низкобюджетный сегмент при бронировании отдыха в Крыму

Туристы выбирают низкобюджетный сегмент при бронировании отдыха в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За последние недели туроператоры заметили рост бронирований отдыха в Крыму на позднюю весну и лето. В основном они выбирают низкобюджетный сегмент.

На летний период фиксируется рост бронирований отдыха в Крыму, популярностью пользуются отели в низкобюджетном сегменте, рассказали в РСТ.

"Объем бронирований Крыма на май-август 2025 года в среднем на 75-85% выше, чем в это время год назад. И хотя динамика ниже темпов января, когда рост заявок на июнь составлял в среднем 177%, а на июль – 132%, сейчас он тоже немалый"

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За последние две недели рост бронирований особенно заметен в Евпатории (+109%) и Оленевка (+193%), а также в Алуште и Судаке (+39 и +37 соответственно).

Чаще других отдых в Крыму выбирают жители Москвы и Подмосковья. Далее в списке идут Кубань, Санкт-Петербург и Ростовская область.

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