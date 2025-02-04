Вестник Кавказа

Сочи и Крым вошли в число самых привлекательных регионов для покупки жилья

Сочи и Крым вошли в число самых привлекательных регионов для покупки жилья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Названы направления, где россияне наиболее активно интересуются в недвижимости. Среди популярных направления оказались Сочи и Крым.

Спрос на недвижимость в России растет неравномерно, аналитики Kalinka Ecosystem назвали самые интересные россиянам направления.

На первом месте находится Москва - 81,8%, следом разместились Сочи - 54,5% и Крым - 45,5%. Третью строчку с Крымом делит Северная столица.

Россияне инвестируют деньги в недвижимость, зачастую выбирая сразу несколько направлений.

Чаще всего россияне приобретают жилье в городе, коммерческую недвижимость, а также загородные дома, ссылается на данные исследования "Газета.Ru".

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