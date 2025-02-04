Сочи и Крым вошли в число самых привлекательных регионов для покупки жилья

Названы направления, где россияне наиболее активно интересуются в недвижимости. Среди популярных направления оказались Сочи и Крым.
Спрос на недвижимость в России растет неравномерно, аналитики Kalinka Ecosystem назвали самые интересные россиянам направления.
На первом месте находится Москва - 81,8%, следом разместились Сочи - 54,5% и Крым - 45,5%. Третью строчку с Крымом делит Северная столица.
Россияне инвестируют деньги в недвижимость, зачастую выбирая сразу несколько направлений.
Чаще всего россияне приобретают жилье в городе, коммерческую недвижимость, а также загородные дома, ссылается на данные исследования "Газета.Ru".