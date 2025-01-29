В Сочи началась подготовка к реконструкции пункта пропуска с Абхазией

Росгранстрой начал активную подготовительную работу к реконструкции автомобильного пункта пропуска Адлер на границе с Абхазией, которая продлится до 2026 года – по ее завершении туристов будут ждать 28 полос для автомобилей.

На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Адлер" в Сочи на границе с Абхазией начались активные подготовительные работы к его реконструкции, которую проводит Росгранстрой: уже обустроен строительный городок и снесен старый пешеходный погранпереход, сообщила сегодня в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии Сочи.

"Проектом предусмотрена организация 28 полос для движения автомобилей. Это позволит увеличить его пропускные мощности до 80,5 тыс человек и до 14 тыс транспортных средств в сутки, что более чем в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта по сравнению с теми показателями, на которые он рассчитан сейчас"

- мэрия Сочи

Сейчас проект реконструкции пункта пропуска проходит Госэкспертизу, на ее проведение будет выделено свыше 10 млрд рублей. Проводиться реконструкция будет в несколько этапов, а ее результаты станут видны к началу туристического сезона 2026 года.

Напомним, согласно статистике, сейчас через МАПП "Адлер" за год проходят 13 млн человек и 2,7 млн транспортных средств.