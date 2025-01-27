Вестник Кавказа

Кириенко прогнозирует рекордные показатели по туризму для Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе визита в Абхазию Сергей Кириенко поделился собственным прогнозом о туристическом потоке в республику в 2025 году. Он считает, что есть все шансы для рекордных показателей после окончания предвыборной гонки.

Абхазия может побить рекорд по потоку туристов в 2025 году. С таким прогнозом выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в разговоре с журналистами.

"Есть все шансы, что турпоток в Абхазию не просто вырастет, а вырастет значительно"

- Сергей Кириенко

Он передал, что события, произошедшие осенью, негативно повлияли на спрос на отдых в республике, однако многие россияне любят в Абхазию и после окончания предвыборной гонки будут готовы провести там отпуск.

Кириенко подчеркнул, что все политические силы в Абхазии понимают важность создания мирной и безопасной обстановки в стране, поэтому для рекордных показателей по туризму есть все шансы.

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