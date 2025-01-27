Абхазия 2025: стоит ли ехать российским туристам в республику в этом году?

Прошлый год оказался сложным для туризма в Абхазии из-за нестабильной политической и экономической ситуации в стране. В 2025 году республика надеется, что россияне чаще будут выбирать отдых на абхазском побережье.

В последние годы Абхазия входит в топ туристических направлений у россиян. В 2024 году ряд событий в стране привел к тому, что путешественники все реже стали выбирать республику для отдыха.

В прошлом году в Абхазии случился политический кризис и пост президента покинул Аслан Бжания. Досрочные выборы намечены на 15 февраля.

После смены власти в республике начался энергетический кризис, который привел к веерным отключениям света и отсутствию водоснабжения.

Экологическая катастрофа, произошедшая в Керченском проливе в середине декабря прошлого года, грозит загрязнением всему черноморскому побережью и может дойти до Абхазии.

При этом, власти Абхазии планируют открыть в 2025 году аэропорт в Сухуме. Что позволит туристам значительно быстрее добираться на отдых.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обстановка в Абхазии для туристов сейчас

По данным Российского союза туриндустрии сейчас отмечается снижения спроса на бронирование туров в Абхазию. А в новогодние каникулы популярные туристические локации республики посетили меньше туристов по сравнению с предыдущим годом.

При этом российские власти отмечают, что туристический сезон в этом году может стать рекордным для Абхазии.

Эксперты отмечают, что россияне стали в три раза чаще отменять туристические путевки в республику, которые были приобретены ранее.

Политическая обстановка в стране все еще остается сложной и могут происходить уличные протесты, которые повлияют на безопасность путешественников.

Также специалисты отмечают, что некоторые услуги могут быть ограничены и туристам нужно заранее подготовиться к этому. Например, организовать медицинскую страховку перед поездкой.

Кроме этого, власти рекомендуют перед тем, как отправиться в путешествие ознакомиться с ситуацией в стране и следить за новостями, которые ежедневно обновляются.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли электроэнергия сейчас в Абхазии?

Веерные отключения электроэнергии были введены в Абхазии в ноябре прошлого года.

Сначала свет отключали на два часа в дневное время и на два часа в ночное. Но затем время отключения электроэнергии увеличивалось до 6 часов в сутки.

Сейчас власти Абхазии ввели новый график отключения света. Его отключают утром, в обед и вечером на два часа.

Не исключается возможность введения нового графика, при котором свет будет отсутствовать до 12 часов в сутки.

При этом отключение электроэнергии в Абхазии в зимний период обычная практика из-за снижения воды в водохранилище.

Власти ожидают, что ситуация может улучшиться к апрелю, когда водохранилище пополнится водными запасами.

В 2024 году все ограничения были сняты в апреле.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли российским туристам опасаться результатов досрочных выборов в Абхазии?

После того, как пятый президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября 2024 года, его обязанности стал исполнять вице-президент Бадра Гунба.

Досрочные выборы президента республики были назначены на 15 февраля 2025 года. В них будут принимать участие пять кандидатов.

Эксперты отмечают, что политическая обстановка во время и после выборов будет напрямую влиять на туристическую активность в Абхазии.

В Российском союзе туриндустрии считают, что выборы в республике могут обострить ситуацию, но туристы смогут найти альтернативу отдыху в Абхазии. Например, путешественники будут бронировать путевки на российское черноморское побережье и Азовское море.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дойдет ли мазут до берегов Абхазии?

В декабре прошлого года в Керченском проливе произошел разлив мазута из-за крушения двух танкеров.

Большая часть топлива распространилась у берегов Анапы и Керчи. Эксперты отмечают, что мазут может попасть на все побережье южнее, вплоть до Сочи и Абхазии.

Сейчас из-за зимнего период и под воздействием холода масса начала твердеть, но все может измениться с приходом тепла.

Также на распространение мазута может повлиять изменение ветра или штормовая погода.

Таким образом, топливо может дойти до берегов Абхазии.

По словам экологов, сейчас вероятность загрязнения абхазских пляжей и побережья нулевая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда откроют аэропорт в Абхазии?

Несмотря на сложную обстановку, Абхазия рассчитывает на успешный туристический сезон и готовится к открытию аэропорта в Сухуме.

Аэропорт в Абхазии планируют открыть в мае 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко во время своего визита в республику. Первый тестовый рейс должен быть совершен уже в этом месяце.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Сухум был закрыт в 1993 году. В 2023 году конкурс на реконструкцию авиавокзала выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие».

Сейчас попасть из России в Абхазию можно только сухопутным способом через пропускной пункт Псоу. Считается, что это самый загруженный КПП в России.

По словам Кириенко, открытие аэропорта в Сухуме, расширение КПП Псоу и политическая стабильность в республике помогут Абхазии увеличить туристический поток из России.