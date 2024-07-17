Крымские водохранилища стремительно теряют влагу

Только за минувший июль из-за установившейся на полуострове жары крымские водохранилища потеряли около 10% запасенной в них питьевой воды, ситуацию не спасли даже июльские дожди.

Жара, установившаяся в Крыму, неожиданно показала себя там, где не ждали – начали стремительно терять запасенную за зиму и весну питьевую воду водохранилища полуострова, сообщили в республиканском гидрометцентре.

Вода под действием жары испаряется поистине рекордными темпами – только за минувший июль резервные крымские водоемы потеряли 16 млн кубометров живительной влаги, это больше 10% от их общего объема. Сейчас запасы питьевой воды полуострова составляют 142 млн кубометров, передает "АиФ-Крым".

Во второй декаде июля в Крыму прошли обильные дожди и грозы, но осадки были локальными и выпали очень неравномерно – причем совсем не там, где их ожидали. Так, меньше небесной влаги попало на северную часть полуострова, чуть больше – на южный берег, а основные потоки воды потерялись в горах.

Напомним, еще в июне глава региона Сергей Аксенов оптимистично полагал, что Крыму больше не угрожает дефицит пресной воды, в водохранилищах полуострова накоплен как минимум годовой запас необходимой влаги – более 245 млн кубометров, и это – без учета будущих поступлений, тогда как среднесуточное потребление поверхностных вод составляет 500 тыс кубометров в сутки.