Жара в Крыму побила исторический рекорд

Абсолютный рекорд поставила жара в Крыму. Столбики термометров поднимались на ранее небывалые высоты - выше +37 градусов. Об этом сообщают местные синоптики.

Крымские синоптики сообщают, что жара на полуострове побила абсолютный рекорд: столбики местных термометров едва не дотянулись до +38 градусов. Этот показатель превышает предыдущие рекордные данные на 1,4 градуса.

"Максимальная температура в Симферополе 16 июля составила 37,5 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году - 36,1 градус"

– пресс-служба республиканского Гидрометцентра

Далее отмечается, что жара задержится в регионе еще на семь дней, в этой связи в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Возникновение такой высокой температуры в регионе можно объяснить рядом факторов. Одним из них является антициклон, который расположился над Крымом гарантируя жару и отсутствие дождей. Также влияние на погодные условия оказывает географическое положение полуострова и его приморский климат, способствующий сохранению тепла и сухости.