Рекордная жара на Кавказе продержится до конца недели

Жителям регионов Северного Кавказа придется еще немного потерпеть жару – синоптики прогнозируют, что аномально высокие температуры в регионе продержатся до конца рабочей недели, и лишь после 19 июля температура воздуха немного понизится.

Жители Северного Кавказа уже устали от жары – показания термометров держатся в районе 40 градусов тепла, и пока даже небольшого похолодания в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) не предвидится, по крайней мере, до конца рабочей недели, сообщает Гидрометцентр России.

"Сильная жара 17-18 июля в Ставропольском крае (температура днем 40-42 градуса), в центральных и восточных районах Кабардино-Балкарии (до 38 градусов), 17-19 июля в Ингушетии, Чечне (40-41 градус)"

- Гидрометцентр России

Жарко будет и в степных районах Северной Осетии – здесь синоптики прогнозируют до 38 градусов тепла, передает ТАСС.

В этой связи особенно актуальной остается пожарная безопасность – ведь для возникновения пожара в условиях аномальной жары и отсутствия осадков достаточно одной искры, предупредили экстренные службы.