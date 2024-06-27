Египетская жара - Юг и Кавказ России продолжат накаляться

Аномально жаркая погода, установившаяся в южных регионах России, не отступит в ближайшее время. До конце недели 40-градусная жара будет стоять в ЮФО и СКФО.

Несвойственная для России "египетская" жара всю неделю будет держаться в ЮФО и СКФО, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"На юге жара: в Краснодарском крае 37-41 градус, в Ростовской области - 40-42 градуса, в Крыму - до 40, в Адыгее - до 39. В Ставрополье аналогичная ситуация - до 40 градусов, в Чеченской Республике - до 42, это совершенно аномально. Там сейчас просто "египетские" температуры: на 4-5 градусов выше нормы"

– Вильфанд

Погода приблизится к климатической норме в конце недели, воздух остынет до плюс 34-37. Беспрецедентная жара сопровождается отсутствием дождей, из-за чего во многих регионах вспыхивают природные пожары. Объявлен чрезвычайный класс пожароопасности.