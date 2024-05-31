Для некоторых лето - время смертельно опасное: одни не выдерживают жару, другие тонут в море, третьи становятся жертвами пищевого отравления. Расскажем о том, что не стоит есть в жару и почему некоторые продукты усугубляют ее пагубное влияние.

Употребление достаточного количества воды и изменение рациона питания - необходимые условия адаптации к жаре. Фактически, это один из законов эволюции: тот, кто меняется, выживает.

Обед в жару

Пищевые привычки изменить сложно, однако можно начинать с малого. В первую очередь, необходимо отказаться от плотных обедов. Все дело в том, что в процессе пищеварения выделяется тепло, а употребление большого количества насыщенной питательными веществами пищи приводит к замедлению процессов обмена. Чем жирнее и плотнее обед, там жарче вам будет. Для начала можно попробовать просто чуть уменьшить порцию, а затем постараться отказаться от определенных продуктов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жареная пища

Продукты во фритюре, а также жареные на растительном или сливочном масле усиливают чувство дискомфорта из-за замедления пищеварения. Организму приходится тратить больше сил на переваривание, в связи с чем после употребления жареных продуктов возникает чувство усталости, которое усугубляется на жаре. Заменить обжарку можно такими способами как запекание, приготовление на гриле или тушение с добавлением как можно меньшего количества масла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Острая еда в жару

Специи в летние дни, особенно самые острые из них, не лучший вариант для тех, кто хочет приспособиться к жаре. Острая еда провоцирует усиление потоотделения и повышает температуру тела, что, в свою очередь, может привести к обезвоживанию. Кроме того, острая пища на жаре чревата проблемами с желудком, в частности, изжогой и болями. В летние месяцы лучше отказаться от острых приправ, заменив их более щадящими: например, вместо острого красного перца добавить в блюдо сладкую паприку.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Молочная продукция

Употребление молочных продуктов лучше ограничить в жару. Хотя мороженое приятно есть летом, как и сыр, и сливочные десерты, они, несмотря на кажущуюся легкость, достаточно тяжелые для переваривания из-за своей жирности. Если вы не можете полностью отказаться от молочных продуктов в летние месяцы, лучше отдавайте предпочтение максимально обезжиренным продуктам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говядина и свинина vs курица и рыба

Богатые белками блюда необходимы нашему организму, и нигде нет больше белка, чем в мясе, птице и рыбе. Однако и с ними в летние месяцы стоит соблюдать осторожность: чем жирнее мясо, тем тяжелее организму будет с ним справиться на жаре. Лучше выбирать нежирные виды мяса, например, телятину или крольчатину, индейку и курицу. От жирных сортов рыбы тоже стоит отказаться, отдав предпочтение, в частности, окуню, судаку и хеку.

Сухарики и чипсы

Переработанные продукты, в том числе всевозможные снеки, чипсы и сухарики, в жару опасны тем, что их чрезмерное употребление может привести к обезвоживанию из-за высокого содержания натрия (соли) или подсластителей. Ультрапереработанную пищу лучше вообще не есть летом или хотя бы снизить ее потребление. Чипсы можно заменить запеченным картофелем, а сухарики из пачки - домашними сухарями.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Можно ли пить кофе в жару?

Кофе, один из самых популярных напитков в мире, к сожалению, не лучший выбор в жару, поскольку кофеин - это натуральный диуретик. Чем больше вы пьете летом кофе, тем сильнее происходит процесс обезвоживания. В летние месяцы лучше ограничиться небольшой чашкой кофе с утра, когда еще относительно прохладно, и обязательно затем выпить стакан воды, чтобы восполнить потерю жидкости. То же самое касается и алкогольных напитков. Алкогольные коктейли можно заменить не менее вкусными, но не такими вредными безалкогольными.