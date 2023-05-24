Названы худшие напитки в жару

Спортивный тренер назвала напитки, которые нельзя пить в жару. Не только алкоголь, но и другие популярные напитки могут навредить в жаркую погоду и привести к обезвоживанию.

В жаркую погоду важно пить достаточное количество жидкости, но важно, чтобы жидкость была правильной и не вызывала обезвоживание организма.

Вредные напитки в жару перечислила профессиональный тренер, мастер спорта по спортивному чирлидингу, вице-чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Иванна Идуш.

Алкоголь в жару повышает риск сердечно-сосудистых проблем. Повышает давление и увеличивает риск перегрева.

Также не стоит пить в жаркую погоду кофе. Этот напиток обладает мочегонным эффектом, а также негативно сказывается на сосудах.

Крепкий черный чай также может вызывать обезвоживание и повышать давление, что опасно в жару.

Сладкие газированные напитки и соки не насыщают организм влагой, зато содержат чрезмерное количество сахара.

Что пить в жаркую погоду

Лучше всего пить простую воду, важно какой температуры будет напиток - ледяная вода приводит к активному потоотделению и может спровоцировать ангину. Лучше всего, если напиток будет немного прохладным или комнатной температуры.

«Отдайте предпочтение минеральной воде. Норма потребления у каждого своя. В среднем это от 1,5 до 2,5 литров в день. Принято считать, что в жару эту норму нужно увеличить хотя бы на 1 литр. Главное — пить часто, небольшими порциями, а не выпивать все сразу, чтобы не перегружать свои почки»

– тренер

Также утолить жажду в жару можно несладким морсом, некрепким чаем - черным или зеленым.

«Помните, вода помогает в утилизации жировых запасов, питает мышцы, поддерживает обменные процессы и участвует в терморегуляции организма»

– тренер

Тем, кто занимается спортом, перед тренировкой следует выпивать 200 мл воды, во время тренировки делать пару глотков каждые 20 минут. Спортсменам стоит обратить внимание на изотоники, они позволяют восполнить потерю не только жидкости, но и минералов.

Пить важно, даже если нет чувства жажды, подчеркнула Идуш, иначе может произойти обезвоживание. На него укажут слишком насыщенный цвет мочи, слабость, вязкая слюна, головокружение, тошнота.

При более серьезном обезвоживании человек может потерять сознание, если не предпринять мер вовремя могут начать отказывать внутренние органы, пишет «Доктор Питер».