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Кофе - один из самых популярных напитков в мире, но иногда даже перед самыми заядлыми кофеманами по разным причинам встает задача сократить потребление напитков с кофеином. В таком случае приходится искать подходящие альтернативы. Но каковы плюсы и минусы употребления кофе? Так ли нужно отказываться от кофеина? Споры по поводу кофеина ведутся очень давно.

Универсального ответа нет, поскольку кофе может приносить как вред, так и пользу. Дело в том, какое именно количество кофеина человек употребляет и есть ли у него какие-либо противопоказания.

На данный момент доказано, что употребление кофе в умеренных количествах не способствует появлению рака или сердечно-сосудистых заболеваний. При этом вредно пить очень горячий кофе, чай и любую другую жидкость или пищу, поскольку это увеличивает шансы развития рака пищевода. Другой важный момент - как вы пьете кофе: добавление жирных сливок и сахара, особенно в больших количествах нельзя назвать полезным.

Сколько кофе можно в день без вреда для здоровья?

Умеренное потребление кофеина (до 400 мг в день, то есть несколько чашек кофе в зависимости от крепости и типа напитка) считается безопасным для большинства взрослых людей, у которых все в порядке со здоровьем. Однако беременным стоит употреблять не более 200-300 мг кофеина в сутки. Важно помнить, что кофеин содержится также во многих видах чая, энергетиках, коле и шоколаде.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плюсы кофе

Самый известный плюс кофе и одна из главных причин, почему его пьют (кроме вкуса) - стимуляция центральной нервной системы, которая обеспечивает энергией и улучшает концентрацию.

Недавние исследования показали, что употребление кофе может иметь такие положительные стороны:

поддержание функций мозга, кишечника и печени

стимуляция пищеварения

снижение риска развития диабета второго типа, некоторых видов рака, сердечной недостаточности, депрессии, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Минусы кофе

Если нет никаких противопоказаний, то все минусы связаны с чрезмерным употреблением кофе. Кофеин при регулярном употреблении действительно вызывает зависимость. Здесь важно ответить себе на вопрос, что случится, если сегодня вы не будете пить кофе. То, что у большинства людей кофе убирает сонливость - это как плюс, так и минус. Если кофеин на вас влияет, то лучше не пить кофе и другие кофеиносодержащие напитки после 17:00.

Кому следует задуматься об отказе от кофе?

Для некоторых людей уменьшение количества потребляемого кофе или даже полное исключение кофеина из рациона, может благотворно сказаться на здоровье. Если вы обеспокоены вопросом потребления кофеина, стоит проконсультироваться с врачом.

Причины пересмотреть ваш кофеиновый рацион:

зависимость от кофеина

высокое кровяное давление (гипертония)

чувствительность мочевого пузыря

повышенная тревожность или другие расстройства психики

бессонница или другие проблемы со сном

проблемы с пищеварением, например изжога или синдром раздраженного кишечника

беременность или кормление грудью

прием некоторых лекарств.

Чем можно заменить кофе для бодрости?

Лучшие альтернативы для тех, кто хочет ограничить потребление кофе, но при этом не хочет отказываться от кофеина:

зеленый и черный чай

чай матча

жевательная резинка или таблетки с кофеином

чайный гриб (комбуча) - кофеина здесь меньше всего, но он есть.

Что пить вместо кофе без или с очень низким содержанием кофеина?

Цикорий - самая популярная альтернатива некофеиновому кофе максимально приближенная по вкусу. Он содержит многие витамины и полезный пребиотик инулин, но имеются противопоказания, например индивидуальная переносимость, варикоз, желчекаменная болезнь, прием антибиотиков.

Какао, приготовленный из какао-бобов, насыщенных флавоноидами, улучшает память и поддерживает когнитивные функции, в том числе у пожилых людей.

Напиток из семян фиников содержит антиоксиданты и обладает похожим на кофе вкусом.

Такие грибы, как львиная грива, чага и кордицепс, также помогают организму адаптироваться к стрессам, улучшает внимание и память, из-за чего популярность лечебных грибов как суперфудов резко возросла, даже появился такой напиток как “грибной кофе”.

Чай с родиолой розовой (золотой корень) при правильном применении помогает адаптироваться к стрессу, улучшает концентрацию и работоспособность.

Мятный чай может не только успокаивать, но и наоборот бодрить, повышать концентрацию, поддерживать кратковременную и рабочую память.

Чай с имбирем обладает тонизирующим эффектом и улучшает настроение, но при проблемах с ЖКТ нужно быть осторожным, есть и другие противопоказания.

Такие ягоды, как клубника, черника, ежевика и малина, снижают усталость при употреблении в виде смузи за счет флавоноидов.

Свекольный сок также можно добавлять в смузи для улучшения когнитивных способностей.

Отвар из лимонника стимулирует умственную деятельность и снижает усталость.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необходимо помнить, что многие напитки и чаи из трав обладают довольно сильным эффектом и имеют противопоказания, например их не стоит пить при бессоннице, гипертонии, эпилепсии, острых инфекционных заболеваниях. Задумав пить какие-то отвары продолжительное время, проконсультируйтесь с врачом.