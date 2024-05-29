Аксенов: Крым избавился от водного дефицита

Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная, накоплен годовой запас воды, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная. Среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тысяч кубометров в сутки. Таких объемов достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой без учета притока в водохранилища в будущем"
- Сергей Аксенов
Сейчас запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 млн кубометров, из них около 228 млн кубометров сосредоточено в водохранилищах питьевого назначения, - подчеркнул глава республики.
Напомним, первое полугодие в Крыму было засушливым – отсутствие осадков сказалось на посевах в степной зоне республики, однако обильные и затяжные дожди, обрушившиеся на полуостров в коце мая, радикально изменили ситуацию.