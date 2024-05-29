Аксенов: Крым избавился от водного дефицита

Крыму больше не угрожает дефицит пресной воды, в водохранилищах полуострова накоплен как минимум годовой запас необходимой влаги, и это – без учета будущих поступлений, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная, накоплен годовой запас воды, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация стабильная. Среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тысяч кубометров в сутки. Таких объемов достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой без учета притока в водохранилища в будущем"

- Сергей Аксенов

Сейчас запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 млн кубометров, из них около 228 млн кубометров сосредоточено в водохранилищах питьевого назначения, - подчеркнул глава республики.

Напомним, первое полугодие в Крыму было засушливым – отсутствие осадков сказалось на посевах в степной зоне республики, однако обильные и затяжные дожди, обрушившиеся на полуостров в коце мая, радикально изменили ситуацию.