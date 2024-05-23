Черноморская депрессия накроет сегодня Юг России

Непогода в южных регионах России набирает обороты. В ближайшие сутки Кавказ, Крым, Кубань ждут мощные ливни с грозами, предупреждают синоптики.

Неблагоприятная погода сегодня ожидается на Юге России, обильные осадки с ветром и грозами начнутся в ряде регионов, а где-то - усилятся.

«Главные объекты в атмосферных процессах Европейской России – антициклон, захвативший центр и северо-запад региона, и черноморская депрессия. Как раз сегодня в область этого вихря вольется новая фронтальная волна из Европы, так что он активизируется, и грозовые дожди в его области усилятся»

– центр погоды «Фобос»

Мощный ливень обрушит на каждый кв метр до трех ведер воды, есть угроза подтоплений.

«За сутки на побережье Кавказа, в Крыму и низовьях Днепра может вылиться свыше 20–30 мм влаги. В зону ненастья попадет и Сочи»

– «Фобос»

Накануне МЧС Краснодарского края объявило предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с дождями и порывистым ветром. Над Черным море сегодня могут наблюдаться смерчи, в реках повысится уровень воды, может выпасть град.