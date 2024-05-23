Спасатели предупредили Кубань о ливнях, смерчах и пожароопасности

Сразу три штормовых предупреждения будут действовать в Краснодарском крае в течение двух суток. В регионе будет пожароопасно, пройдут сильные дожди, а над акваторией моря возможно формирование смерчей.

В Краснодарском крае в течение двух дней будут действовать три штормовых предупреждения. Информацию об этом озвучили в пресс-службе МЧС РФ.

Часть региона будет охвачена циклоном, который принесет с собой дожди, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Возможны подтопления из-за подъема воды в реках.

"Сегодня 28 мая, а также в течение суток 29 мая в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах, а также на Черноморском побережье возможны подъемы уровней воды в реках с превышением неблагоприятных отметок"

– МЧС РФ

Кроме этого на черноморском побережье от Анапы до Магри в среду 29 мая могут формироваться смерчи над акваторией моря.

Также в Краснодаре и на побережье Черного моря в течение суток будет пожароопасно. Уровень опасности будет достигать четвертого класса.